«Спартак» вышел из круга

В понедельник завершился 15-й тур чемпионата России, а вместе с ним и первый круг. Учитывая, что все клубы из пятерки лидеров сыграли вничью, никаких перестановок в верхней части турнирной таблицы не произошло. «Зенит», набрав 33 очка, показал лучший промежуточный результат, но его преимущество над ближайшими преследователями — «Ростовом» и «Локомотивом» — составляет всего три балла. Рядом находится и «Краснодар». Тем временем очередное поражение потерпел «Спартак», который не сумел сократить отставание от замыкающего пятерку ЦСКА.

Победителем первого круга чемпионата России, как и ожидалось, стал «Зенит», который подтвердил выданные перед началом сезона авансы и статус главного претендента на золотые медали. Однако его нынешний отрыв от конкурентов нельзя назвать комфортным, а потому интрига в борьбе за чемпионство сохраняется. Скажем, в 15-м туре у клуба из Санкт-Петербурга был шанс удалиться от преследователей на более безопасное расстояние в пять очков, но он не сумел одолеть дома захромавший в последнее время ЦСКА, который к тому же с 54-й минуты играл в меньшинстве после того, как судья предъявил красную карточку Яке Бийолу. Хозяева имели ощутимое превосходство практически по всем статистическим показателям и при этом не без труда избежали поражения. А, по мнению гостей, на исход матча повлиял арбитр Михаил Вилков, допустив несколько ошибок в пользу петербуржцев. Армейцы устами своего генерального директора Романа Бабаева даже выразили намерение обратить внимание Российского футбольного союза на двойные стандарты в работе Вилкова. В частности, они убеждены, что удаления за грубость заслуживал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Впрочем, и сине-бело-голубые испытывали чувство неудовлетворенности. «Мы полностью доминировали, но пропустили необязательный, обидный гол,— отметил в интервью клубному сайту форвард "Зенита" Артем Дзюба.— Армейцы приехали играть от обороны, выставили восемь человек в штрафной. Они бились на каждом участке поля, цеплялись за мячи, с чем их можно поздравить. Но мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Надеюсь, этот матч будет нам уроком». Между тем главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил на послематчевой пресс-конференции, что победа по итогам первого круга ничего для него не значит. «Промежуточные результаты вряд ли кому-то интересны,— сказал он.— Посмотрим, где мы будем после тридцати туров».

Вторым первый круг закончил «Ростов», который в 15-м туре еще более обидным образом, чем «Зенит», потерял два очка во встрече с «Краснодаром». Ростовчане вели на выезде 2:0 и упустили возможность вплотную подобраться к лидеру, пропустив на 93-й и 95-й минутах. «Обидно до слез»,— констатировал во время общения с журналистами после финального свистка наставник гостей Валерий Карпин. Вместе с тем он признался, что для него стало неожиданностью столь успешное выступление команды в чемпионате. По его словам, у «Ростова» как не было конкретных целей, так и нет. «В начале сезона мы хотели перестроиться и играть в атакующий футбол. Неожиданно, что так быстро добились результата»,— подытожил тренер желто-синих.

Лишь по дополнительным показателям «Ростову» уступает «Локомотив». Железнодорожники после крупного поражения от «Спартака» (0:3) не смогли победить в Уфе, собрав букет из восьми желтых карточек. Но на специфическом искусственном газоне стадиона «Нефтяник» с трудностями столкнулись не только они. Здесь проиграли «Зенит» (0:1) и «Ростов» (0:2), ЦСКА взял одно очко (1:1), а «Краснодар» горел 0:2 и вытащил тот матч не иначе как чудом (3:2). «Ничья — неплохой результат, особенно на таком ужасном поле,— цитирует вратаря Маринато Гильерме официальный сайт "Локомотива".— Играли не только против "Уфы", но еще и против поля, погоды, судьи. В первый раз за свою карьеру вижу, что одна команда получает восемь желтых карточек. Но что поделать». Несмотря на то что московский клуб сбросил скорость в последних турах, его главный тренер Юрий Семин считает, что о спаде речь не идет. Проверить это можно будет в следующем матче красно-зеленых с «Краснодаром», который, к слову, тоже забуксовал, сыграв вничью уже три раза кряду.

Сдал на финише первого круга и ЦСКА, который не так давно вообще лидировал в чемпионате. Причем перспектива догнать армейцев, а точнее, приблизиться к ним на дистанцию шести очков, забрезжила перед «Спартаком», хотя новый наставник красно-белых Доменико Тедеско неслучайно говорил, что еще рано заглядывать в турнирную таблицу. В домашнем матче с «Арсеналом» хозяева, конечно, рассчитывали на победу, для чего освежили стартовый состав по сравнению с предыдущей кубковой встречей с «Ростовом» за счет Гуса Тиля, Резиуана Мирзова, Жано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо. Но ротация привела к снижению качества футбола, и спартаковцы слишком легко дали фору сопернику, позволив беспрепятственно забить Евгению Луценко. Затем они крайне неудачно пытались переломить ситуацию, демонстрируя столь же беззубую игру, как при бывшем тренере Олеге Кононове. Во втором тайме подопечные Тедеско заметно усилили давление и создали несколько голевых моментов. Это был уже более интересный «Спартак» — вот только подкачала реализация. В итоге он потерпел первое поражение при немецком специалисте, причем от команды, которая до того не выигрывала на протяжении семи туров подряд. Тем самым красно-белые не смогли подняться на шестую позицию и отпустили ЦСКА на девять очков. Пока они по-прежнему куда ближе к зоне вылета, и их можно назвать едва ли не главным разочарованием первого круга.

Александр Ильин