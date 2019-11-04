ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях

Социальная сеть ВКонтакте объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях. Эксперимент пройдет в День народного единства 4 ноября.
Система будет автоматически определять, есть ли в тексте признаки оскорблений, и советовать пользователю не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики.
Фото: Пресс-служба ВКонтакте
По данным ВКонтакте, функция поможет защитить подростков, сталкивающихся с издевательствами, а также предотвратить травлю по национальному признаку. ВКонтакте также напоминает, что можно пожаловаться на оскорбительные публикации модераторам с помощью кнопки «Пожаловаться». Функция есть у фотографий, историй, видео, записей и комментариев.
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