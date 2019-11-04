Бывший гендиректор «Пермгазэнергосервиса» возглавил ассоциацию мусорных операторов

Евгений Ремпель, ранее возглавлявший коммунально-газовый холдинг «Пермгазэнергосервис», стал председателем Ассоциации операторов Пермского края по обращению с отходами. Согласно «СПАРК-Интерфакс», господин Ремпель значится руководителем с 29 октября.

Учредителем общественной организации с 2016 года выступают два возчика ТКО в Пермском крае — добрянское ООО «Транспортник» и соликамское ООО «Эколог-Групп».

Господин Ремпель пояснил „Ъ-Прикамье“, что ассоциация объединяет возчиков ТКО, в нее входят все 12 транспортных компаний, работающих в Прикамье на подряде у регионального оператора — КГУП «Теплоэнерго». Глава ассоциации заявил, что собирается защищать их интересы. Он опроверг мнения, что главой ассоциации стал с подачи краевых властей: «Это инициатива возчиков, у меня нет мусорного бизнеса, я для них занимаю нейтральную позицию, поэтому, наверное, и подошел»,— пояснил господин Ремпель.