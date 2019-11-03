РУСАДА приняло участие в расширенном заседании WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло участие в расширенном заседании со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), правительствами и национальными антидопинговыми агентствами. Заседание было посвящено роли правительств в поддержке WADA при внедрении нового антидопингового кодекса. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус затронул тему поддержания независимости национальных антидопинговых агентств для защиты чистого спорта.

Ранее глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA. Заседание может пройти после 7 ноября.

Подозрения в подмене данных лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу, а на то, чтобы объясниться, российской стороне дали три недели.

О подозрениях в адрес России читайте в публикации “Ъ” «К допингу подмешали хакеров».