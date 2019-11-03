Компания Hyperloop хочет запустить свои поезда не только в богатых странах

Компания Hyperloop стремится к появлению вакуумных высокоскоростных поездов во всех странах независимо от их богатства, заявил на конференции в Дохе исполнительный директор компании Андре де Леон. Автор идеи Hyperloop — Илон Маск, основатель Tesla и Space X.

Мировая система транспорта переживает кризис, заявил господин де Леон. «Технология Hyperloop может быть именно таким транспортом — быстрым, эффективным и экологически чистым, но мы не хотим быть транспортом только для богатых, компания стремится к появлению такого транспорта во всех странах: и богатых, и бедных»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В новой стратегии транспортного развития Москвы предполагается сделать ставку на технологию вакуумных поездов Hyperloop. «Гиперпетля» состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна передвигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей.

О новой транспортной концепции — в публикации “Ъ FM” «Москва меняет стратегию борьбы с пробками».