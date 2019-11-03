Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту избиения кондуктора

Полиция в Екатеринбурге проводит проверку по факту избиения пассажиром кондуктора автобуса, сообщили в городском УМВД. Пассажир набросился с кулаками на кондуктора в салоне транспортного средства. Инцидент произошел в автобусе №25, когда тот находился в районе перекрестка 8 Марта—Малышева, передает e1.ru.

«Пострадавший кондуктор 1996 года рождения направлен на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения полиции.