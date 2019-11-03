В Британии заинтересовались, чем занимался советник Джонсона три года в России

В Лейбористской партии Великобритании начали задавать вопросы, касающиеся старшего советника премьер-министра Доминика Каммингса — ее представителей заинтересовало, чем занимался господин Каммингс в России три года после окончания университета. Обеспокоенность по этому поводу высказал некий информатор, чье имя не называется, сообщает The Sunday Times.

Информатор порекомендовал задаться вопросом, какие отношения могут связывать советника премьера с людьми из сферы политики, разведдеятельности и безопасности, с которыми тот был знаком в период работы в России с 1994 по 1997 год.

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Теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри направила запрос главе МИДа Доминику Раабу. В нем она просила уточнить, какой уровень доступа был предоставлен Доминику Каммингсу, когда тот получил работу на Даунинг-стрит в июле.

Напомним, после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери весной 2018 года Лондон заявил о «государственной агрессии» со стороны Москвы и анонсировала ряд жестких антироссийский мер. Ответственность за атаку была возложена на российские спецслужбы, Британия выслала 23 российских дипломата.