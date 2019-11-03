Венесуэла высылает дипломатов Сальвадора

Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора из страны. Их представителей объявили персонами нон грата, сообщает Министерство иностранных дел Венесуэлы. Дипломатам дают 48 часов для отъезда.

МИД Венесуэлы утверждает, что делает это по принципу взаимности — в ответ на аналогичные действия со стороны Сальвадора. Венесуэла считает, что президент Сальвадора Найиб Букеле играет «роль пешки во внешней политике США».

Ранее правительство Сальвадора сообщило о высылке дипломатов Венесуэлы. Они объяснили свою позицию тем, что признают легитимность оппозиционера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом страны Николаса Мадуро.

Как Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку Николасу Мадуро, читайте в материале “Ъ” «У каждого своя Венесуэла».