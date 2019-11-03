Медведев призвал страны АСЕАН бороться с монополизацией в IT-сфере

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за проведение совместных работ с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по демонополизации в сфере высоких технологий. По его мнению, всего несколько корпораций обладают большими возможностями в этом направлении, что мешает здоровой конкуренции и негативно сказывается на информационной и сетевой безопасности.

«Это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей, не лучшим образом сказывается и на информационной и сетевой безопасности. Поэтому Россия выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, по созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий»,— сказал господин Медведев на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 (цитата по ТАСС).

По мнению премьер-министра, нужно вместе бороться с вызовами четвертой промышленной революции. Дмитрий Медведев считает, что новые технологии привели к еще большему социально-экономическому разрыву между странами.

«Государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то во всяком случае огромное количество возможностей и в принципе — право на будущее в условиях меняющегося мира. Когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития»,— сказал премьер-министр.

По подсчетам господина Медведева, лидерами крупнейших мировых технологических компаний стали пять фирм из США и две — из Китая.

В России с 2016 года заработал Реестр отечественного ПО. Компании, которые попали в перечень, получили приоритет при проведении госзакупок.

Насколько эффективны оказались протекционистские меры по импортозамещению ПО,— в материале “Ъ” «Охранительный софт».