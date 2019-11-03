Суд отложил судебное заседание по банкротному делу ЗАО «Пилон» до 11 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отложил рассмотрение заявления о банкротстве, поданного в отношении одного из крупнейших строительных подрядчиков Смольного — ЗАО «Пилон» — до 11 декабря, сообщил “Ъ-СПб” адвокат ЗАО «Пилон» Арутюн Саркисян. Иск подала ФНС в середине марта. Сумма исковых требований составляет 600 тыс. рублей.

По словам господина Саркисяна, судебное заседание было отложено для проведения сверки взаимных расчетов в связи с изменением размера задолженности, а также с целью содействия сторонам в мирном урегулировании спора.

«Сейчас необходимо сверить размер задолженности с учетом произведенных гашений. С этим связано ходатайство ведомства об отложении судебного заседания. Также обсуждается вопрос о заключении мирового соглашения, прорабатываются его возможные условия»,— пояснил юрист.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Пилон» основан в 1993 году. Компания на 100% принадлежит Мевлуди Блиадзе. Рекордная выручка у компании пришлась на 2016-2017 годы, составив более 7 млрд руб. и 8,7 млрд руб. соответственно. В 2018 году выручка снизилась до 2,8 млрд руб., чистый убыток за этот период — 991,5 млн руб. Портфель заказов также сократился: в прошлом году он составил 3,7 млрд руб., что в денежном выражении — менее четверти портфеля 2015 года. Компания строила и реконструировала объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года — Яхтенный, Тучков мосты и мост Бетанкура, Пулковско-Дунайскую развязку. В 2019 году новых заказов у нее нет.

Недавно Смольный расторг с ЗАО «Пилон» контракты на строительство Гореловского и Лиговского путепроводов.

Яна Войцеховская