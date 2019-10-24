«Пилон» сдает мосты

Администрация Петербурга объявила о расторжении контрактов на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов на юго-западе Петербурга с одной из крупнейших строительных компаний на рынке Северо-Запада — ЗАО «Пилон», — которая приостановила работы на объектах на фоне рекордного падения выручки. Смольный выберет новых подрядчиков, но сроки завершения строительства пока неизвестны. По мнению экспертов, ввод объектов затянется как минимум на полгода, а у сложившейся ситуации множество причин, и не только финансовых.

Вчера комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) распространил сообщение о разрыве контрактов с «Пилоном» Мевлуди Блиадзе «из-за финансовых трудностей компании». Она приостановила работу на объектах с весны 2019 года, пояснили в Смольном. Господин Блиадзе вчера не ответил на вопросы “Ъ”.

Гореловский путепровод пересекает два главных пути железной дороги до Красного Села. Из-за низкой пропускной способности Смольный планировал расширить путепровод с двух до шести полос к августу 2019 года (стоимость контракта — 898 млн рублей). Лиговский путепровод, который находится в районе железнодорожной станции Лигово, планировали сдать в октябре 2021 года, стоимость контракта — 3,6 млрд рублей.

Готовность Гореловского путепровода составляет 57%, Лиговского — 8%. В КРТИ уверяют, что проведут конкурсные процедуры и выберут новых подрядчиков на оставшийся объем работ до конца текущего года. Партнер «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев считает, что на процесс смены подрядчиков уйдет от полугода до года.

В середине марта ФНС подала банкротный иск к ЗАО «Пилон» в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Сумма исковых требований составляет 600 тыс. рублей. С того момента к делу присоединились десять компаний. В реестр кредиторов, согласно определению суда на 18 сентября, включено около 15 млн рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (http://www.spark-interfax.ru), «Пилон» основан в 1993 году, компания на 100% принадлежит Мевлуди Блиадзе. Рекордная выручка у компании пришлась на 2016-2017 годы, составив более 7 млрд рублей и 8,7 млрд рублей соответственно. В 2018 году выручка снизилась до 2,8 млрд рублей, чистый убыток за этот период — 991,5 млн рублей. Портфель заказов также сократился: в прошлом году он составил 3,7 млрд рублей, что в денежном выражении — менее четверти портфеля 2015 года. Компания является одним из крупнейших подрядчиков Смольного, строила и реконструировала объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года — Яхтенный, Тучков мосты и мост Бетанкура, Пулковско-Дунайскую развязку. В 2019 году новых заказов у нее нет.

Перед ЧМ 2018 года Смольный не нашел в бюджете средств на строительства моста к «Газпром Арене», тогда чиновники обратились за помощью к ведущим дорожно-мостовым компаниям города, которые скинулись на стройку из чистой прибыли. Компании учредили для реализации этого проекта ассоциацию строителей, в которую внесли средства ОАО «Метрострой» (1,1 млрд рублей), ЗАО «Пилон» (426 млн рублей), ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (170 млн рублей), ЗАО «ВАД» (109 млн рублей) и АО «ПО "Возрождение"» (55 млн рублей). Позже в ассоциации сообщали, что «Метрострой» не до конца заплатил ранее утвержденный взнос и у него образовалось 285 млн рублей долга перед объединением, что в итоге помешало рассчитаться с подрядчиком Яхтенного моста — «Пилоном». Летом 2018 года «Пилон» подал иск к «Метрострою» на 335,8 млн рублей, но Арбитражный суд отказал в возбуждении дела.

В августе 2019 года, проводя объезд автодороги «Нарва», тогда еще врио губернатора Александр Беглов уверил господина Блиадзе в том, что компанию «будут поддерживать».

Компанию может спасти только новый крупный контракт, говорят опрошенные “Ъ” аналитики. Теоретически, владельцы компании могут докапитализировать ее, чтобы продолжать деятельность, бизнес также может купить новый инвестор, отмечает аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Оценочная стоимость «Пилона» варьируется от 136,6 млн рублей при негативном сценарии (ликвидационная стоимость компании на 50% ниже рыночной, последняя формируется из балансовой стоимости основных средств, запасов, дебиторской задолженности, денежных средств и финансовых вложений за вычетом заемных средств и кредиторской задолженности) до 1,5 млрд рублей в случае реструктуризации долга, условием которой, по всей видимости, должно являться наличие заказов, достаточных для продолжения безубыточной деятельности, говорит аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Все это было бы не критично, если бы не было падения объемов заказов, продолжает господин Калачев. «Строительный бизнес, особенно в сегменте мостостроения, это большие затраты и длительные сроки выполнения работ. Порой для продолжения работ приходиться вкладывать собственные средства, кредиты или даже авансы от следующих проектов. При резком падении объемов, а тем более когда происходит расторжение контрактов, обязательства компании повисают в воздухе, произведенные затраты не дают отдачи, а активы резко сокращаются»,— объясняет он.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин называет ситуацию с банкротством «Пилона» нестандартной: иск со стороны ФНС был подан более полугода назад, но по каким-то «неизвестным и непонятным причинам» суд никак не может рассмотреть требование первого заявителя — налоговой инспекции. До тех пор пока решение о признании компании банкротом не принято, у нее еще есть шанс устранить риски путем урегулирования требований кредиторов во внесудебном порядке, но такой сценарий «не выглядит основным», резюмирует эксперт. Следующее заседание суда по делу «Пилона» назначено на 25 октября.

Яна Войцеховская