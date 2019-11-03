Сауль Альварес поднялся до нокаута

Выдающемуся российскому боксеру Сергею Ковалеву не удалось помешать гениальному мексиканскому боксеру Саулю Альваресу завоевать титул в четвертой весовой категории. Поднявшийся в полутяжелый (до 79,4 кг) вес из веса среднего (до 72,6 кг) Альварес, несмотря на разницу в габаритах, отнял у Ковалева принадлежавший тому титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO). Вызывавший колоссальный ажиотаж поединок в Лас-Вегасе завершился в 11-м раунде. В нем уставший россиянин нарвался на серию ударов от Альвареса, вылившуюся в глубокий нокаут.

Чтобы дождаться этого грандиозного боя, публике в MGM Grand пришлось пережить колоссальную, претендующую на рекордную в истории бокса паузу. Окончание «разогрева» и главное событие вечера разделили час с лишним. Стриминговый сервис DAZN, транслировавший шоу и имеющий контракт на $365 млн с Саулем Альваресом, отчего-то не захотел, чтобы его матч-хит пересекся со схваткой-хитом в рамках турнира UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах, между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом в Нью-Йорке. И во время этой все никак не заканчивающейся паузы зрителей развлекали показом на экране зрелища из «смежного» жанра — канал ESPN согласился предоставить конкуренту «картинку». Но, кажется, зрителей она совсем не заводила. Они пришли не за этим.

А то зрелище, за которым они пришли, было, конечно, неординарным.

Про это столкновение двух выдающихся, но очень разных со всех точек зрения — стиля, бэкграунда, да, в конце концов, просто антропометрии — бойцов ничего не было понятно.

И сам бой долго расклад не прояснял.

Сауль Альварес, уступающий в росте чемпиону чуть ли не на полголовы, сразу наглухо закрылся, забрался в «раковину». Он защищался шикарно, а иногда «постреливал» из своего блиндажа резкими ударами. Но ведь и Сергей Ковалев все-таки не выглядел упершимся в стену абсолютной безнадежности, притом, что с разрушением мексиканских оборонительных сооружений у него, у «панчера», каких мало, строго говоря, не складывалось. Статистки, помогавшие вести на ESPN онлайн поединка, констатировали, что в первом раунде он выбросил за полсотни ударов — против полутора десятков у оппонента. А даже если выброшенные удары до цели не доходят, для судей их объем все равно причина поощрить бойца.

А в активности — если измерять ее именно плотностью обстрела — Сергей Ковалев некоторое время слишком явно превосходил Сауля Альвареса, хотя со временем тот и принялся почаще вылезать из своей «раковины», почаще демонстрировать фирменные штучки с уклонами и уколами в ответ на вроде бы вынуждающую думать исключительно об обороне чужую атаку.

Эксперты ESPN, авторитетные вообще-то люди, после пяти раундов фиксировали, что Ковалев взял четыре из них, что эффектность, «перекрытость» Альвареса не помешали ему создать запас прочности.

Но в шестом кое-что изменилось. Прежде всего это касается Альвареса. «Взрывов» мексиканца стало гораздо больше, и больше стало эпизодов, в которых он смотрелся «прочитавшим» чемпиона, прочувствовавшим все нюансы его бокса. А остужавший предыдущих соперников Ковалева знаменитый джеб по-прежнему работал так себе.

Все то, что было дальше, заставляло вспоминать о доводах, которые обычно использовались, чтобы объяснить, почему у букмекеров перед этим боем выше — и намного выше — котировался все же Сауль Альварес. О том, что Сергею Ковалеву уже 36, и он на семь лет старше мексиканца. О том, что на подготовку к сложнейшему поединку у россиянина было лишь два месяца — экстремально короткий срок. О том, в конце концов, что нет таких классификаций лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, в которых Альваресу не нашлось бы места в топ-тройке, и что в некоторых из них он — на верхней строчке.

Сауль Альварес во второй половине боя был, безусловно, хорош. Во всех своих ипостасях — мастера срывать наскоки соперника, рвать ритм. Ну, и, разумеется, мастера наносить чудовищный урон с обеих рук.

Все завершилось в 11-м раунде. Ковалев попал под очередную атаку Альвареса, на сей раз — жестокую. И переводя после нее дух, под страшный удар с левой, который он мог бы пережить, если бы мексиканец, как в начале боя, поосторожничал, сдал назад. Но Альварес через секунду добавил правой в подбородок Ковалеву — и тот рухнул на настил у канатов.

Через мгновение было очевидно, что это глубокий нокаут. И что Сауль Альварес, взяв титул WBO, разбавил российскую гегемонию в полутяжелом весе.

Остальные три пояса в нем все еще принадлежат отечественным бойцам: пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) — Артуру Бетербиеву, пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — Дмитрию Биволу.

Алексей Доспехов