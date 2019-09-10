Сергею Ковалеву подбирают сильного, но легкого

Бой между российским чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и выступавшим ранее в более легких категориях мексиканцем Саулем Альваресом может состояться уже в ноябре этого года. Такой матч обречен превратиться в очень значимое событие не только для отечественного бокса, но и для мирового. Ковалеву, признававшемуся лучшим боксером года, в этом матче будет противостоять боец, которого многие ресурсы считают сильнейшим вне зависимости от весовой категории в данный момент и присутствие которого на ринге гарантирует грандиозные финансовые поступления.

О том, что переговоры, связанные с организацией боя между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом, близки к успешному завершению, сообщил целый ряд ресурсов, таких как The Athletic, ESPN, Eastsideboxing. По их данным, матч должен состояться 2 ноября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Этот стадион, возможно, наиболее престижная площадка в профессиональном боксе, на ней проходят исключительно топовые поединки, вызывающие колоссальный ажиотаж. Такой, несомненно, гарантирован и противостоянию Ковалева с Альваресом.

Речь идет о столкновении двух выдающихся спортсменов. Сергей Ковалев к своим 36 годам заработал репутацию самого зрелищного и успешного полутяжеловеса (до 79,4 кг), неоднократно завоевывал и многократно защищал чемпионские пояса, а по итогам 2014 года был признан The Ring (его классификации считаются наиболее значимыми) сильнейшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. В настоящее время Ковалев владеет титулом чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO). Его он отстоял в августе, нокаутировав в очень сложном и драматичном бою британца Энтони Ярда.

Сауль Альварес, который на семь лет моложе, вообще суперзвезда эксклюзивного уровня. В рейтингах лучших боксеров многих пользующихся безусловным авторитетом ресурсов, таких как BoxRec, именно мексиканец сейчас располагается на верхней строчке. При этом Альварес пользуется фантастической популярностью, а его участие в шоу фактически гарантирует колоссальные сборы. Так, доходы от двух его поединков против знаменитого казахстанца Геннадия Головкина в 2017 и 2018 годах составили около $200 млн.

То, что команды Сауля Альвареса и Сергея Ковалева уже вели переговоры об организации боя раньше, не секрет. Их факт подтверждали глава Main Events, промоутерской компании, работающей с Ковалевым, Кэти Дува и представители Golden Boy Promotions, ведущей Альвареса. Комментируя свежие сообщения об успехе переговоров, президент последней Эрик Гомес опубликовал заявление, в котором говорится, что «ничего еще не решено». При этом, как отметил Fightnews.com, целый ряд букмекерских контор уже начали принимать ставки на исход поединка Ковалева с Альваресом. Котировки на более молодого мексиканца выше. Но надо учесть, что главных достижений он добился, выступая в среднем весе (до 72,6 кг), в суперсерднем (до 76,2 кг) провел всего один бой против не слишком известного оппонента, британца Роки Филдинга, а в полутяжелом не пробовал себя никогда.

Алексей Доспехов