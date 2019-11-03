Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco. IPO пройдет на бирже Tadawul, говорится в сообщении нефтяной компании.

Участие в листинге будет доступно квалифицированным индивидуальным и институциональным инвесторам. Предложение будет состоять из продажи части правительственных акций. Окончательная цена и объем размещения будут определены после букбилдинга. Размещение акций может начаться 4 декабря, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Saudi Aramco.

Накануне стало известно, что проведение IPO разрешил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Saudi Aramco планирует сделать акции привлекательнее для инвесторов — для этого нефтяная компания намерена выплатить в следующем году $75 млрд в качестве дивидендов. Это даст инвесторам доходность в 3,75%. Кроме того, им дали гарантию, что дивиденды не будут опускаться до 2024 вне зависимости от цены на нефть.

«Проспект включает в себя всю информацию, которую инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность, деятельность и управление компании... Утверждение действительно в течение шести месяцев с даты принятия решения правлением CMA»,— говорится в заявлении госоргана. Разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи.

Напомним, Saudi Aramco уже несколько лет готовится к IPO. Первичное размещение акций должно стать самым крупным в мире. По данным Reuters, сами власти Саудовской Аравии оценивают компанию в $2 трлн. В рамках подготовки к первичному размещению акций был сменен глава совета директоров Saudi Aramco. Компания также отобрала девять банков для организации IPO.