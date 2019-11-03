«Исламское государство» взяло на себя ответственность за террористическую атаку в Мали

«Исламское государство» (ИГ; запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за атаку на военный пост на северо-востоке Мали близ границы с Нигером, сообщает Reuters со ссылкой на местное информационное агентство Amaq. В результате террористической атаки в пятницу, 1 ноября, погибли по меньшей мере 53 военнослужащих национальных вооруженных сил и одно гражданское лицо.

Во время атаки были уничтожены несколько военных автомобилей, некоторые из них боевикам удалось захватить. В стране действует режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов. СМИ называют пятничное нападение на военных крупнейшим за несколько лет.