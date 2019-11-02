Алена Косторная выиграла этап Гран-при в Гренобле

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле. По итогам двух программ она получила 236 баллов. Алина Загитова заняла второе место (216,06). Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла 11-е место (144,89). Для Косторной это первый сезон на взрослом уровне.

Парное катание выиграли российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов и набрали 207,58 балла. Серебро взяла еще одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56). Этап Гран-при во Франции завершится в субботу произвольными программами спортивных пар.

Подробнее о противостоянии Алины Загитовой и Алены Косторной читайте в материале “Ъ”.