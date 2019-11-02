В Москве увеличилось число хостелов, несмотря на их запрет в жилых домах

Количество хостелов в Москве за последний месяц (1 октября—1 ноября) выросло с 755 до 804, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. В многоквартирных домах их число также увеличилось: с 312 до 326. Если сравнивать с другими городами, то в столице всегда было больше всего мини-отелей.

В других городах-миллионниках хостелов, наоборот, стало меньше. Например, в Санкт-Петербурге их количество упало с 393 до 363. В жилых домах их осталось 261 (было 289). Общественная палата ранее сообщала, что в Москве и Санкт-Петербурге закрылись 133 хостелов.

По мнению президента ассоциации «Гильдия малых средств размещения и туристического жилья» Яны Бабиной, в Москве больше мест в нежилом фонде, где можно открыть хостел. Поскольку хостелы — это прибыль бизнес, в открытие новых точек могли инвестировать как новые предприниматели, так и те, кто хочет перевести свои хостелы из многоквартирных домов.

Напомним, 1 октября вступил в силу закон, который запрещает размещать хостелы в многоквартирных жилых домах. Открыть их можно будет только на первом этаже после перевода помещения в нежилой фонд и организации отдельного входа.

О том, как владельцы хостелов приспосабливаются к ограничениям, читайте в материале “Ъ FM” «Хостелы взяли курс на переориентацию».