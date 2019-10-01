Вступил в силу запрет хостелов в жилых домах

С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы в многоквартирных жилых домах. Открыть мини-гостиницу можно будет только на первом этаже после перевода помещения в нежилой фонд и организации отдельного входа.

По данным 2ГИС, в России работает 1,78 тыс. хостелов.

Основной объем этого предложения сосредоточен в Москве — 719 объектов. В Санкт-Петербурге расположено 379 подобных объектов, а в Казани — 106. Средняя стоимость аренды места в хостеле в стране, по расчетам «Авито Недвижимости», составляет 391 руб. за ночь.

О том, что происходит с рынком хостелов в России, читайте в материале “Ъ”.