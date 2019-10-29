Хостелы взяли курс на переориентацию

Хостелы в жилых домах продолжают работать, несмотря на запрет. С 1 октября в стране закрылось всего 200 таких гостиниц. Именно тогда вступил в силу закон, который разрешает размещать хостелы только в специализированных помещениях. Больше всего объектов закрылось в Москве и Санкт-Петербурге — 133. Такие данные представила Общественная палата. При этом, там подчеркнули, что сейчас на агрегаторах бронирования жилья доступны более 4,5 тыс. хостелов по всей России.

Почему закон не работает? На месте закрытых гостиниц чаще всего быстро появляются новые, говорит владелец хостела, член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов: «Откуда Общественная палата взяла эту цифру, как она себе представляет эту механику? Если мы говорим о том, что владельцы закрыли хостелы, так в России довольно много объектов, как и у любого другого бизнеса, которые открываются и закрываются каждый день. Это никак не связано с государственным регулированием. Я знаю, что идут какие-то проверки, оперативники заселяются в хостелы, чтобы зафиксировать факт незаконной деятельности, но все это выглядит немного странно. Хорошо, эти хостелы закрылись, что завтра откроется по этим адресам? Эти объекты недвижимости практически невозможно использовать иначе».

На этой неделе на сайтах нескольких управ Москвы появилась информация о рейдах по хостелам в жилых домах. Сообщается, что с проверкой туда пришли сотрудники полиции и судебные приставы. Впрочем, некоторые владельцы хостелов пошли на хитрость. Они изменили вид бизнеса, и продолжают работать легально, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Однако часть клиентов они из-за этого потеряют. «Те хостелы, которые прекратили работать, они закрылись окончательно или просто стали вести несколько иную деятельность? Я имею в виду сдачу комнат.

Это не лазейка, а доступная опция, поскольку если иное не оговорено законом, то собственник вправе распоряжаться своим помещением, как хочет.

Отчасти это меняет их деятельность, так как для тех мини-отелей, которые работали в туристическом сегменте, сдача комнат может означать изменение основного пункта договора. Если ранее, работая через какого-то туроператора, они предоставляли контрагентам компании гостиничную услугу, то теперь вид сервиса изменился, но не факт, что это всех устраивает»,— говорит Прасов.

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Запрет на хостелы в жилых домах этим летом парадоксально привел к увеличению их количества. Так, в Москве с марта по октябрь открылось больше 20 таких объектов. Как подчеркнули в Общественной палате, скоро массовые закрытия хостелов в жилых домах могут пройти в Крыму и Краснодарском крае.

Елена Иванова