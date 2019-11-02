МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об украинских мигрантах

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за цитаты президента этой страны Эмманюэля Макрона об украинских гражданах, которая появились в СМИ, сообщается на сайте ведомства.

О какой именно публикации идет речь, не уточняется, но 30 октября господин Макрон дал интервью журналу Valeurs Actuelles по проблемам миграции, в котором заявил, что Франция готова заполнять пустые квоты, но законными мигрантами. Он сказал фразу о том, что предпочитает легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара болгарским или украинским нелегалам (цитата опубликована на сайте газеты Liberasion, полного текста интервью в открытом доступе нет).

Посол Франции заявил, что никаких претензий к украинским гражданам у французских властей нет. «Следовательно, слова Э. Макрона по проблем миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста»,— заявили в МИД Украины. В сообщении также говорится, что Киев и Париж подтвердили намерение и дальше сотрудничать по вопросам миграции.

Напомним, в апреле Эмманюэль Макрон выступил за уменьшение шенгенской зоны. Он предложил исключить страны, которые не принимают мигрантов и уделяют недостаточное внимание безопасности границ. По мнению президента Франции, нынешняя зона уже не работает.