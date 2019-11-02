«Протон-ПМ» освоил производство комплектующих для двигателя МиГ-31

ПАО «Протон-ПМ» занимается производством деталей и составных единиц (ДСЕ) для авиационного двигателя Д-30Ф6, следует из материалов компании, находившихся в открытом доступе. Двигателями Д-30Ф6 комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Их финишная сборка ранее производилась в Пермском производственном объединении «Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова (в состав которого входили предприятия авиационного и ракетного двигателестроения). Сейчас эти двигатели не производятся, их капитальный ремонт осуществляется в АО «АРЗ 218» (Гатчина). Ранее в числе производителей комплектующих указывалось только АО «ОДК-Пермские моторы».

В отчетах «Протон-ПМ» упоминалось, что общество получает предложения от авиаремонтных заводов о производстве комплектующих, но не указывалось каких. В ПАО «Протон-ПМ» подтвердили, что на предприятии производятся детали и составные единицы для Д-30Ф6, но не рассказали с какого времени. «Часть номенклатуры ПМЗ и „Протон-ПМ“ изготавливают отдельно, часть в кооперации, затем ДСЕ поступают на авиаремонтный завод»,— пояснили в компании. В ПАО рассказали также, что с 2012 по 2018 год поставщики комплектующих для ремонта подобной продукции могли выбираться на конкурсной основе. Но с 2018 года в целях борьбы с контрафактом система была изменена, и закупка производится у единственного поставщика, «который производил их исторически».