СМИ: министра энергетики США Перри вызвали дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Комитеты Палаты представителей США вызвали министра энергетики страны Рика Перри для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Планируется, что господин Перри даст показания вместе с представителями Госдепартамента и управления Конгресса по бюджету.

Отмечается, что министр даст показания в среду, 6 ноября. Пока неизвестно, будет ли заседание закрытым.

Напомним, процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позже временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена. Это стало еще одним аргументом в пользу импичмента среди противником господина Трампа.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение».