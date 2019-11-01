Путин: дефицит квалифицированных кадров в 2030 году может составить 3 млн человек

Для России проблема подготовки квалифицированных кадров является достаточно острой для России, заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, без принятия мер в этом направлении к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров составит около 3 млн человек, это может привести российскую экономику к потерям, измеряемым сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли.

«Проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерна не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, наших соседей и основных партнеров»,— сказал господин Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills (цитата по сайту Кремля).