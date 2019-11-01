Искусственное мясо дошло до магазина

В российских магазинах начнут продавать растительное мясо Beyond Meat. В его составе — гороховый белок, вода и рапсовое масло. Ранее альтернативное мясо в России предлагали только рестораны. После праздников оно появится в сети «Азбука вкуса», сообщает газета «Ведомости».

За упаковку из двух котлет придется отдать 750 руб. — это больше 3 тыс. руб. за килограмм. Даже мраморная говядина в России стоит дешевле, отмечает вице-президент ассоциации «Гастроном» Илья Завельский. По его словам, продукт вряд ли будет востребованным: «По цене, наверное, только с мраморной говядиной можно сравнить. Мне кажется, это чисто имиджевая история, потому что есть люди, которые не употребляют продукты животного происхождения. Тем более если это в “Азбуке вкуса”, то рассчитано на премиальный сегмент. Я думаю, что мясо не будет популярно. Будет какая-то составляющая из веганов, которые состоятельны и могут себе это позволить.

Большинство населения у нас в стране не могут себе позволить растительное мясо даже в Москве.

Это эксклюзивный продукт высокого качества, который, действительно, как бы имеет достаточно высокую себестоимость, поэтому я не думаю, чтобы на нем была какая-то сумасшедшая наценка».

Впрочем, в будущем цена растительного мяса может сильно снизиться. Так считает гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров. С октября его компания продает блюда с Beyond Meat, и, как рассказал бизнесмен, спрос оказался неожиданно высоким: «У нас сейчас десять тестовых ресторанов продают эти блюда: это блин с котлетой Beyond Meat, второе — котлета с гарниром на выбор. В день продается от пяти до 15 таких блюд на один ресторан, что достаточно много. Я предполагал, что могут быть продажи вообще по одной-две штучки в день. Блин с красной икрой стоит 360 руб., а этот — 399 руб. Я не знаю, что влияет на спрос, может быть, интерес попробовать. В дальнейшем цена должна падать, потому что в следующем году в Америке еще четыре глобальных производителя мяса выпускают аналогичный продукт, и начнется уже настоящая конкуренция.

Мясо Beyond Meat разрабатывалось около шести лет.

Вопрос не в том, что оно сделано из горохового протеина, сама процедура производства требует серьезных инвестиций. Поэтому я надеюсь, что искусственное мясо будет не дороже обычного мяса, может быть, даже дешевле, причем не стейков, а простых котлет».

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Стартап Beyond Meat был основан десять лет назад. В него инвестировали основатель Microsoft Билл Гейтс и актер Леонардо Ди Каприо. На IPO в этом году компания привлекла $240 млн.

Илья Сизов