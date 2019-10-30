Искусственное мясо прирастает ингредиентами

Компания Beyond Meat собирается делать искусственное мясо из конопли и сверчков. Продукция станет более питательной, а по содержанию белка не будет отличаться от настоящего мяса. О планах компании сообщило агентство Bloomberg. Сейчас Beyond Meat делает продукцию из сои и гороха, но в будущем изменит рецепт в пользу белкового порошка из сверчков, отходов от какао-бобов и даже конопли. В последнем “ингредиенте” содержатся аминокислоты и витамины, которые есть в мясе животного происхождения. Будет ли это востребовано? И не отпугнет ли клиентов?

Гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров уверен, что спрос на новый продукт будет высокий. Сейчас бизнесмен тестирует искусственное мясо из гороха и сои, и доволен результатами: «По содержанию белка Beyond Meat на 2-3 гр отстает от настоящего мяса, то есть там около 18,5 гр белка. Если содержание белка будет повышено, то это только положительно скажется на потребительских качествах. С точки зрения вкуса, мы знаем, что, например, в китайской кухне вы иногда можете есть блюда и даже не понимать, это рыба, мясо или курица.

Здесь важно не то, из гороха это сделано или из рапса, а важно довериться своим вкусовым ощущениям.

Вы никогда этих блюд не ели, вкусов не знаете, но когда вы едите и вам нравится — вам вкусно. Необязательно досконально знать, какие соусы использовались, — там могут быть десятки компонентов».

Как Россия научилась выращивать мясо в пробирке Читать далее

В этом году несколько крупных сетей ввели в меню блюда из искусственного мяса, в их числе KFC, Pizza Hut и T.G.I. Friday's. В США упаковка с двумя 100-граммовыми котлетами из горохового концентрата и сои стоит около $8.

Мясо из сверчков и конопли можно использовать и как маркетинговый ход, однако, это сможет себе позволить не каждый ресторан, считает профессор, руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров: «Здесь все будет зависеть от целевой аудитории ресторана. Если это ресторан здорового питания или с вегетарианской кухней, то, может быть, им удастся убедить своих посетителей, что это новый интересный и безопасный продукт.

Если же это ресторан традиционной кухни, то здесь, на мой взгляд, может быть обратная реакция.

Посетители не поймут, почему им предлагается какая-то невидаль, о которой они раньше не слышали и навряд ли за которую они будут готовы платить деньги».

Как предполагают игроки рынка, Beyond Meat меняет рецепт искусственного мяса, в том числе из-за высокой конкуренции. Сейчас производство такого продукта запускают компании Nestle и Tyson. Рынок мяса для веганов оценивается в $240 млрд.

Елена Иванова