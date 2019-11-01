Кубанские коммунисты не признают себя заговорщиками

В Краснодарском крае продолжается конфликт, вызванный скандальным видео, где губернатор региона Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко обсуждают противодействие заговору оппозиции, к которой собеседники причисляют КПРФ и высокопоставленных чиновников из команды прежнего губернатора Александра Ткачева. Краевая организация КПРФ намерена обратиться к губернатору за разъяснениями. Между тем в СМИ ежедневно появляются и другие негативные публикации о Вениамине Кондратьеве.

Краснодарская краевая организация КПРФ намерена обратиться к главе региона Вениамину Кондратьеву с открытым письмом, в котором коммунисты потребуют объяснений по поводу скандального видеоролика, появившегося накануне в соцсетях, сообщил “Ъ” Николай Осадчий, депутат Государственной думы РФ (фракция КПРФ). «Вместо конструктивного диалога с партиями краевая власть ведет интриги, пытается выдавить КПРФ на обочину политической жизни, приписав коммунистам участие в каких-то мифических заговорах»,— заявил господин Осадчий.

Как ранее сообщал “Ъ”, ресурс «Советская Кубань» выложил в свободный доступ видеозапись с совещания в Армавире, где глава региона Вениамин Кондратьев и первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, находясь в президиуме, обсуждают ситуацию во внутренней политике региона. По данным вице-губернатора, в крае происходит консолидация оппозиционных сил, для противодействия которым создается штаб. «Что будет делать штаб?» — спрашивает глава региона. «Выполнять задачи!» — отвечает его первый заместитель. В числе оппозиционеров Андрей Алексеенко называет актив КПРФ и людей из окружения экс-губернатора Александра Ткачева, в частности экс-вице-губернатора Галину Золину. В доказательство господин Алексеенко показывает губернатору договор между краевой организацией КПРФ и юристом Игорем Шибалкиным, которого вице-губернатор называет «юристом Золиной». Депутат Николай Осадчий в разговоре с “Ъ” высказал недоумение по поводу того, что этот договор — внутренний документ краевой организации КПРФ — попал в руки посторонних лиц. «Мы намерены разобраться — возможно, наша почта была взломана»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Пресс-служба администрации края не комментирует ситуацию, ссылаясь на публикацию вице-губернатора Андрея Алексеенко, который вчера вечером на своей странице в сети Facebook объяснил произошедшее происками оппозиции. По мнению чиновника, представители оппозиции уже начали свою предвыборную кампанию (выборы губернатора края пройдут в 2020 году.— “Ъ”) и «готовы при этом на любые, даже такие грязные трюки»,— заявил первый вице-губернатор Алексеенко. После публикации видеосюжета в Telegram-каналах появились сообщения, что автор скандальной видеозаписи Вячеслав Потапов (владелец ресурса «Советская Кубань») якобы действует в интересах экс-вице-губернатора Галины Золиной, которая предоставила ему для поездки в Армавир личный автомобиль.

В разговоре с “Ъ” Вячеслав Потапов опроверг эти утверждения, пояснив, что материал был опубликован исключительно в интересах общества и государства. «Губернатор и его заместитель обсуждали противозаконные действия, совершенные и готовящиеся. Общество должно знать, чем заняты первые лица региона»,— пояснил гражданский активист. Примечательно, что в течение последних нескольких дней в ряде местных СМИ и в интернете появилось несколько разоблачительных публикаций о Вениамине Кондратьеве, которому приписывают, в частности, строительство резиденции на землях сельхозназначения и в водоохранной зоне. Глава региона эти публикации не комментирует.

Анна Перова, Краснодар