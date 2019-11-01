Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники

Минтранс, следуя поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, сегодня, 1 ноября, отменил собственный приказ от 25 октября, фактически давший ход переводу всех грузовых вагонов РФ на кассетные подшипники с 2021 года.

Новый документ за подписью и. о. министра Иннокентия Алафинова, как и приказ от 25 октября, требует принять к руководству и исполнению протокол 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту, но за исключением пункта о подшипниках. Сам предыдущий приказ признается утратившим силу.

Как сообщал “Ъ”, вице-премьеры Козак и Акимов на совещании 31 октября потребовали от Минтранса отменить переход на кассетные подшипники в суточный срок.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Подшипники провернулись обратно».

Наталья Скорлыгина