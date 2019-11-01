В Новороссийске ожидается ветер скоростью до 27 метров в секунду

По данным Гидрометеобюро Новороссийска, в городе ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Дяченко в социальных сетях. По его словам, в городе введен режим «Повышенной готовности» для всех служб, сил и средств городского звена РС ЧС.

«Главам поставил задачу: развернуть штаб по предупреждению ЧС в каждом внутригородском районе и сельском округе. Привести в полную готовность спецтехнику», - пишет господин Дяченко.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на южной половине территории Краснодарского края в субботу, 2 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях и горах в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1…-4° (местами до -6°), днем - +4…+9°.

Василий Хитрых