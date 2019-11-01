Почетный строитель не устоял перед подкупом

Бывшего директора городского департамента строительства Юрия Щеголева признали виновным в получении крупной взятки в размере 800 тыс. руб. от подрядчика по строительству детсада в ЖК «Зенит». Перед вынесением приговора обвиняемый вспомнил свои заслуги перед городом и попросил прощения за то, что поддался искушению. Учитывая признание вины и раскаяние, прокуратура попросила наказание ниже санкции уголовной статьи. Однако суд назначил срок больше, чем просил прокурор. Юрия Щеголева осудили на семь лет шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 13 млн руб. Защита намерена обжаловать приговор.

В Канавинском райсуде рассмотрели уголовное дело в отношении Юрия Щеголева, бывшего директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода. Напомним, 2 мая 2018 года оперативники задержали его с поличным вблизи Московского вокзала при получении 800 тыс. руб. от представителя ООО СК «Дом» из Иванова. По данным следствия, переданная наличными сумма была частью оговоренной взятки в размере 6,5 млн руб. за заключенный в 2016 году со строительной компанией договор по строительству детского сада в ЖК «Зенит» и общее содействие по контракту. Часть заявки вышедшего на аукцион подрядчика не соответствовала тендерной документации, но господин Щеголев, по данным следствия, распорядился признать ее действительной.

После ареста Юрий Щеголев полностью признал свою вину и выдал полученную сумму взятки: застройщик успел частями передать ему 3,7 млн руб. Учитывая раскаяние и содействие следствию, гособвинитель в прениях попросил осудить бывшего чиновника на шесть лет лишения свободы. В суд он пришел с вещами и перед вынесением приговора долго стоял в коридоре, обнявшись с женой и детьми. В последнем слове бывший директор департамента, награжденный орденом Почета, попросил не наказывать его реальным лишением свободы. «Я много сделал, чем могу гордиться. В 90-е годы я обеспечил работу сотням людей, в 2000-е работал в структурах правительства и администрации. Как-то сложилось, что каждые три года какой-нибудь подвиг: станция метро “Буревестник”, в которую никто не верил, а мы сделали, и она работает. Потом «Дворец спорта» и цирк в один год. Потом пожары в Выксе и тысячи обездоленных людей, которым надо было помочь, потом переселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде. Я благодарен судьбе и всем тем людям, которые прошли со мной этой путь», — рассказал Юрий Щеголев. По его словам, в конце своего трудового пути он «запаниковал в испуге перед старостью и болезнями» и поэтому пошел на преступление из материальных соображений, о чем сейчас сильно сожалеет и просит его простить.

Приговор бывшему муниципальному служащему в суде зачитывали два с половиной часа. За получение взятки Юрия Щеголева осудили на семь с половиной лет заключения в колонии строгого режима с выплатой 13 млн руб. штрафа (двукратная сумма взятки). Адвокат Олег Исаев сообщил, что суровый приговор будет обжалован, так как суд назначил наказание тяжелей, чем просило гособвинение. Добавим, что около полутора лет бывший чиновник отсидел в СИЗО и под домашним арестом.

Роман Кряжев