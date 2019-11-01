В Тюменской области заработала интернет-платформа «Советник губернатора»

Интернет-платформу «Советник губернатора» для обсуждения региональных проектов и вопросов открыли в Тюменской области, рассказали в пресс-службе главы региона.

Губернатор Александр Моор лично в своих аккаунтах в социальных сетях призвал жителей присоединиться к проекту. «Мы создали платформу, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас. Регистрируйтесь на сайте советникгубернатора.рф и становитесь частью большого открытого сообщества, в которое, я уверен, войдут тысячи активных жителей Тюменской области»,— написал он.

Сейчас на платформе предлагается пройти опрос на тему «Семья и материнство». Он будет проходить до 20 ноября.

Алексей Буров