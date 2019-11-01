«Репортеры без границ» назвали закон о «суверенном рунете» угрозой свободе слова

Международная организация «Репортеры без границ» раскритиковала закон о «суверенном рунете» накануне его вступления в силу. Правозащитники назвали его принятие «опасным шагом к всеобъемлющему контролю и мониторингу цифровых коммуникаций».

«Этот закон является попыткой вывести интернет-цензуру в России на новый уровень: он доказывает, что российское руководство готово установить политический контроль за всей инфраструктурой сети, чтобы при необходимости перекрыть поток цифровой информации»,— заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир.

По его словам, даже если новые правила не будут полностью воплощены в жизнь, это все равно говорит об угрозе свободе интернета в России.

Организация «Репортеры без границ» считает, что в законе не определены четко границы государственного вмешательства. Это создает новые возможности для контроля в интернете и угрожает свободе выражения мнений и работе СМИ, считают правозащитники.

Сегодня, 1 ноября, вступил в силу закон о «суверенном рунете». Он предполагает, что на сетях операторов будут установлены системы фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам (их список пока не утвержден). Обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор. Закон вызвал много критики как со стороны общественности, так и со стороны операторов.

Подробнее о сути закона — в материале “Ъ” «Фильтруй контент».

О том, почему закон раскритиковал бизнес, читайте в публикации “Ъ”.