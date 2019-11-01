Открытие Антарктиды станет темой ледового городка в Екатеринбурге

Тема ледового городка в 2020 году будет связана с юбилеем открытия Антарктиды российскими мореплавателями 200 лет назад.

«Планируется возвести символичный и узнаваемый объект – парусник, на котором Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду в 1820 году. Также будет проходить традиционный фестиваль ледовой скульптуры»,– рассказал начальник управления культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков

Строительство городка начнется в ночь с 15 на 16 ноября. Торжественное открытие центральной елки состоится 27 декабря. Ледовый городок обычно стоит на площади 1905 года до конца января. В прошлом году его посетили более 800 тыс. человек.

Возможно, в следующем году ледовый городок будет размещен в Историческом сквере. «Надеемся, что удастся договориться со всеми службами о проведении массовых мероприятий в Историческом сквере»,– сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Евгений Минин