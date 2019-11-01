Цена за проезд по платной трассе Москва – Казань может составить от 2,5 до 6 тысяч рублей

Госкомпания «Автодор» закладывает тарифы на проезд по платной автодороге Москва – Казань, строительство которой начнется в 2020 году. Как сообщает «Интeрфaкс» со ссылкой на главу правления компании Вячеслава Петрушенко, для грузовика планируют установить тариф на уровне 6 тыс. руб., для легковой машины – на уровне 2,5 тыс. По его словам, расценки аналогичны тарифам, установленным для автомобилей на трассе М11 Москва – Петербург.

«Это без транспондера, а живыми деньгами. С транспондером, понятно, будем рассматривать программу лояльности», — уточнил господин Петушенко.

При этом максимальная скорость по автодороге из Москвы – Казань заложена на уровне 150 км/ч, а ограничение скорости «составит минимум 110-130 км/ч», добавил глава правления «Автодора».

Напомним, сегодня вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство России окончательно поддержало строительство платной автодороги Москвы – Казань. Ее планируют построить к 2027 году за 730 млрд руб.

"Ъ-Казань"