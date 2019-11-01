Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство платной дороги Москва – Казань

Глава правительства России Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство платной автодороги из Москвы в Казань, которая входит в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что трасса будет построена полностью.

По данным издания, до конца 2024 года планируется построить новую четырехполосную трассу из Москвы до Владимира и обход Казани. А срединный участок будет достроен к 2027 году. При этом ситуацию не стали комментировать ни представитель господина Медведева, ни представитель министерства транспорта и вице-премьера Максима Акимова, утверждает СМИ.

Ранее сообщалось, что власти России намерены в три раза сократить план строительства платной дороги Москва – Казань до конца 2024 года. Вместо 729 км планировали построить лишь 230 км. Одновременно речь шла и об изменении стоимости реализации проекта: вместо 539 млрд руб. 250 млрд.

"Ъ-Казань"