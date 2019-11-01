МВД создаст отдел для борьбы с преступлениями в IT-сфере

В МВД появятся подразделения по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием IT-технологий, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Подразделения сформируют по отраслевому принципу, не увеличивая штат.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий»,— сказала госпожа Волк. Руководители оперативных главков, следственного департамента и управления организации дознания должны подготовить документы, в которых уточнят структуры, полномочия и функции таких подразделений. После утверждения документов господином Колокольцевым их направят в регионы.

«Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне»,— сообщила Ирина Волк. Она добавила, что приказы с изменением расписаний подразделений министерства должны быть разработаны до 30 декабря.

В последние месяцы участились случаи масштабных утечек клиентских баз. Это происходит из-за развития рынка теневой торговли персональными данными.

О том, как устроен рынок торговли нелегальными данным,— в интервью его участника журналу «Огонек».