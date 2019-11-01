Бездомных животных в Казани подвергали медленной и мучительной смерти — прокуратура

Прокуратура Казани выявила факты жестокого обращения при отлове и умерщвлении агрессивных и больных бездомных животных в Казани. Это показала проверка материалов Контрольно-счетной палаты Казани об использовании субсидий, выделенных в 2018-2019 годах из городского бюджета на регулирование численности безнадзорных животных, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, отловом и умерщвлением животных в Казани занимались сотрудники ООО «ВетДом». Договор на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных компания заключила с комитетом ЖКХ. Однако, при умерщвлении животных сотрудники компании использовали препарат «Адилин супер», который «вызывает медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры». Данный способ умерщвления не является гуманным средством регулирования численности безнадзорных животных, отметили в ведомстве.

Также во время проверки прокуратура выявила факты безосновательного умерщвления животных. Кроме того, вольеры ООО «ВетДом» находятся на муниципальной земле, а правоустанавливающих документов на участок у предприятия нет.

В итоге ведомство направило собранные материалы главе управления МВД России по Казани, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании неустановленных лиц по факту жестокого обращения с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Также ведомством было направлено представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководителя исполкома Казани. Оно находится на рассмотрении.

Ранее власти Татарстана заявили, что не готовы исполнить закон, запрещающий убивать безнадзорных собак и предусматривающий их лечение и содержание в приютах, а затем выпуск в прежние места обитания. В связи с этим профильный комитет Госсовета республики поддержал перенос вступления в силу закона на 2022 год.

"Ъ-Казань"