«Лучше быть собакой, чем человеком»

Власти Татарстана оказались не готовы исполнить федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает убивать безнадзорных собак, а предусматривает их лечение и содержание в приютах, а затем выпуск в прежние места обитания. В профильном комитете Госсовета заявили, что на строительство новых приютов Татарстану понадобится как минимум два года. Комитет рекомендовал Госсовету поддержать перенос вступления в силу федерального закона на 2022 год. Зоозащитники считают, что отсрочка закона позволит «продолжать убивать животных» в республике. В Казани по итогам прошлого года эвтаназии подвергли около 90% отловленных собак.



Госсовет Татарстана намерен поддержать предложение депутатов Ленинградской области о переносе вступления в силу отдельных положений закона «Об ответственном обращении с животными» на 1 января 2022 года. Реализацию федерального документа планировалось начать со следующего года, однако власти республики оказались к этому не готовы. Профильный комитет Госсовета по экологии и природопользованию уже одобрил идею переноса. Окончательное решение Госсовет должен принять на сессии 23 октября. После этого отзыв парламента Татарстана будет направлен в Госдуму.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят нижней палатой российского парламента в конце 2018 года. Он запрещает умерщвление безнадзорных собак и кошек, за исключением случаев необходимости — например, при наличии достоверно установленных специалистом заболеваний, несовместимых с жизнью питомца. «Безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором пилятся огромные бюджетные деньги, становится вне закона»,— говорил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, представляя документ. В сентябре этого года правительство России утвердило методические указания регионам. Согласно им, чиновникам на местах предстоит регламентировать отлов животных без владельцев такими способами, которые не приведут к увечьям, травмам или гибели животных. При этом должна вестись видеозапись процесса отлова. Компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных, необходимо отвозить их в приют, где их будут стерилизовать, чипировать и лечить. Животных, которые не проявляют «немотивированной агрессии», после всех этих процедур надо будет выпускать в прежние места обитания.

Заместитель председателя комитета Госсовета по экологии Тахир Хадеев констатировал, что в Татарстане на данный момент отсутствуют приюты, которые бы отвечали требованиям нового закона. «Если раньше уколами решали вопрос или стреляли, сейчас вопрос поставлен по-другому. На одну собаку надо будет 3 кв. м и еще 8 кв. м для выгула. Температура для кошек должна быть 20 градусов, для собак — 7 градусов. И все это должно быть по регламенту»,— заявил он на заседании комитета. При этом он обратил внимание, что фотографии отловленных животных власти должны размещать на специальном сайте: «Если собака больная, то до конца жизни должна жить в приюте. Это накладывает расходы». По его словам, в республике вопросом отлова животных «занимается» главное управление ветеринарии Кабмина. «Сегодня работа идет. Наши коллеги предложили отсрочить действие закона. Я считаю, это очень разумное решение»,— сказал господин Хадеев.

Председатель комитета Азат Хамаев (до избрания нового состава Госсовета возглавлял министерство земельных и имущественных отношений республики) также выступил за перенос вступления в силу федерального закона на два года. «Сейчас начали строительство новых вытрезвителей и сейчас начинаем строительство приютов»,— объявил он. При этом он отметил, что «требования в рекомендациях правительства такие, что лучше быть собакой, чем человеком».

Господин Хамаев сказал журналистам, что «пока неизвестно, какая сумма» понадобится на строительство приютов. По его словам, вероятнее всего, будет использован «механизм государственно-частного партнерства». «Это требует больших финансовых ресурсов. Сейчас мы не готовы. На это и два года может не хватить. Должны подключиться инвесторы, муниципалитеты. Республиканский бюджет будет безусловно участвовать»,— добавил в беседе с “Ъ” Тахир Хадеев.

Напомним, что в Татарстане полномочия по отлову бездомных животных переданы на муниципальный уровень. Например, в Казани этой работой по контракту с мэрией занимается ООО «Ветдом». Сообщалось, что в 2018 году организация отловила 10,4 тыс. собак, из них умертвили 9,5 тыс. особей, или 91,5%. С января по май 2019 года в Казани было поймано 3,3 тыс. собак, эвтаназии подверглись почти 2,9 тыс. животных (более 87%). Ситуацией, когда около 90% животных умерщвляются, неоднократно возмущались казанские зоозащитники. В феврале 2018 года на заседании комитета Госсовета по экологии активистов поддержали депутаты. Единоросс Рафаэль Юнусов назвал тогда умерщвление собак «варварством»: «У нас есть дети, внуки. И все это происходит публично». А Тахир Хадеев (на тот момент возглавлял комитет Госсовета) предлагал переименовать «Ветдом» в «дом в один конец». На отлов собак из бюджета Татарстана ежегодно выделяются более 20 млн руб. Около две трети этих средств получает Казань.

«У нас и раньше ни один федеральный норматив не предусматривал убийство животных. Но в Татарстане эту ситуацию никто не контролировал»,— говорит представитель татарстанской общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина. Она считает, что отсрочка исполнения федерального закона «ухудшит ситуацию»: «Закон приняли не вчера, но новые приюты никто не строит. Если просят отсрочку, то через два года также ничего не будет». Госпожа Скрипочкина отмечает, что «Татарстан — не самый бедный регион». «Если не начать исполнять закон, то что будет? Продолжать убивать животных? Думаю, Госдума не пойдет на отсрочку закона»,— заключает она.

Кирилл Антонов