ОНФ нашел в Анапе несуществующие нарушения, считают в мэрии курорта

Мэрия Анапы опровергла результаты проверки движения «За честные закупки» (ОНФ), проведенной на территории курорта. Напомним, что рейд общественников состоялся 31 октября, при этом администрацию курорта о нем не уведомили и не запросили никаких документов. Как поясняют в самом движении, в этом и заключается смысл проверок — их внезапность должна обеспечить эффективность выявления нарушений. По итогам рейда в СМИ появился ряд публикаций, в которых говорится о нарушениях сроков ввода в эксплуатацию социальных объектов и других якобы имеющих место проблемах. Однако днем позже администрация опубликовала сообщение, в котором опровергла эти сведения. В нем говорится, что сдать в эксплуатацию детский сад в хуторе Воскресенском планируется «в ноябре», а не 1 ноября, как почему-то посчитали активисты. Проблемы со скоростью строительства там действительно есть, но мэрия ведет регламентную претензионную работу с подрядчиком. При этом сдать садик предполагается в срок.

Кроме того, в администрации не подтвердили, что местное кладбище является незаконным, как было заявлено общественниками. «Оно расположено в 3-й горно-санитарной зоне, согласно нормам: до жилой зоны или других объектов расстояние составляет триста метров, а при закрытом типе и в сельской местности достаточно расстояния в 50 метров»,- пояснили в администрации Анапы.

В самом ОНФ говорят, что предварительно ознакомились с информацией по объектам на сайте госзакупок, что и стало поводом для претензий.

Сергей Панфилов