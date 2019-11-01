Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Сочинской таможни увеличился до $37,7 млн

В январе-сентябре 2019 года в регионе деятельности Сочинской таможни внешнеторговый оборот составил $37,7 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%. Объемы экспорта увеличились с $15,2 млн до $16,7 млн. Стоимость импортных поставок выросла в два раза с $7 млн до $14 млн.

Доля стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте в зоне деятельности Сочинской таможни составляет 98%. Импортные поставки товаров осуществлялись из 20 стран: Китай (товары для отдыха и игр на открытом воздухе), Великобритания (морская яхта), Абхазия (плодоовощная продукция), Германия (оборудование для пивоварни), США (изделия для обслуживания аттракционов), Италия (декоративные кустарники), Испания (товары для казино) и другие.

Основу экспорта на Сочинской таможне составляют товары народного потребления, вывозимые в Абхазия.

В ведомстве также сообщили, что в федеральный бюджет за девять месяцев этого года было перечислено более 247 млн руб. таможенных платежей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Михеенко