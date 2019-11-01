Обиравшая пенсионеров сотрудница ПФР предстанет перед судом на Кубани

В Туапсинский районный суд направлено дело в отношении бывшей работницы пенсионного фонда, обвиняемой в хищении более 1,8 млн руб., информирует прокуратура края. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, 47-летняя сотрудница ПФР в течение пяти лет начиная с 2013 года тайно списывала деньги. По документам она перечисляла их пенсионерам, а в действительности якобы переводила на счет собственной дочери. Ущерб составил более 1,8 млн руб.

Инкриминируемая сотруднику ПФР статья предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Андрей Ульченко