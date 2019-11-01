На Ямале подросток на камеру избил инвалида

СКР по ЯНАО начал доследственную проверку инцидента с избиением инвалида, которое было снято на видео и выложено в Сеть. По данным следствия, личности участников происшествия уже установлены. Юноша, который избил 18-летнего жителя Надыма, является несовершеннолетним. Следственное управление попросило прокуратуру передать надымским следователям все имеющиеся у полиции материалы по этому происшествию.

Сейчас следствие работает над выяснением обстоятельств инцидента. «В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в интернете. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.