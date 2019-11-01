В Краснодаре на месте бывшего рынка создадут рекреационную зону

На месте бывшего рынка «Рино» в границах улиц Захарова и Заводской в центре кубанской столицы планируют создать рекреационную зеленую зону. Об этом сообщил глава Западного округа Краснодара Александр Кучмин на встрече с жителями микрорайона.

В настоящее время все торговые павильоны рынка снесены, ведется расчистка территории, после которой площадка будет готова к работам по благоустройству. Проект новой зеленой зоны планируется обсудить вместе с городским департаментом архитектуры и градостроительства.

Кроме того, в этом году в данном микрорайоне планируется сделать ямочный ремонт улицы Песчаной, произвести ремонт дороги по 2-му Нефтезаводскому проезду и проработать вопрос установки светофора на углу улиц Индустриальной и Тахтамукайской.

Василий Хитрых