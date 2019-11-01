Volkswagen показал тизер серийного электрокроссовера

Компания Volkswagen представила первый тизер серийного электрокроссовера семейства I.D.

Закамуфлированную новинку показали в Гуанчжоу после закрытого показа на автосалоне во Франкфурте. Кроссовер Volkswagen I.D. Next станет вторым серийным электромобилем немецкого автопроизводителя и первой моделью семейства I.D., выпуск которой наладят в Китае.

Специально для сборки электромобилей в городе Аньтин будет построен новый завод совместного предприятия SAIC Volkswagen, где также наладят выпуск хэтчбека Volkswagen I.D.3. К 2023 году в Китае станут выпускать сразу десять электромобилей на платформе MEB.

Начало производства кроссовера Volkswagen I.D. Next в Китае запланирован на конец 2020 года. Сроки премьеры серийного варианта модели пока не названы. Напомним, премьера концепт-кара Volkswagen I.D. Crozz, по мотивам которого сделают I.D. Next, состоялась в 2017 году на автосалоне в Шанхае.