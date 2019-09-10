Volkswagen презентовал серийный электромобиль ID.3

Volkswagen ID.3. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3. Фото: Volkswagen

Новинка построена на платформе MEB, разработанной концерном специально для электромобилей, и отличается новым дизайном кузов и тщательно проработанной аэродинамикой.

ID.3 оснащается цифровой панелью приборов и мультимедийной системой с 10,1-дюймовым сенсорным экраном. Все кнопки сделаны сенсорными, кроме клавиш управления стеклоподъемниками и аварийной сигнализации, а также машина распознает голосовые команды.

Первыми на рынок выйдут одномоторные электромобили, у которых двигатель расположен сзади. Доступны силовые агрегаты мощностью 150 и 204 л.с. Встроенная в днище батарея может иметь емкость 45, 58 или 77 кВт/ч, что обеспечит запас хода до 330, 420 или 550 км соответственно.

Прием заказов на Volkswagen ID.3 откроется в ближайшее время, а поставки электромобилей клиентам в Европе запланированы на середину 2020 года.