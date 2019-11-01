Три процента от налога на имущество организаций могут поступить в муниципалитеты Кубани

В 2020 году доходы муниципальных образований края могут увеличится на 1,2 млрд руб. Это вызвано тем, что со следующего года 3% от налога на имущество организаций Кубани планируется перечислять в местные бюджеты. Нововведение предусмотрено в проекте бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года. Документ внесен на рассмотрение Законодательного собрания края, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Ранее налог полностью шел в региональную казну.

«Таким образом мы окажем поддержку нашим городам и районам, дополнительные доходы местных бюджетов составят порядка 1,2 млрд рублей в год. Эти средства будут стимулировать инвестиционную активность и создание новых производств, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Работа по формированию бюджета региона на трехлетний период завершена. Публичные слушания намечены на 25 ноября.

Андрей Ульченко