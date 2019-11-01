В Белоярском могут разместить мусорный полигон

Власти Свердловской области рассматривают вариант размещения полигона ТКО из Екатеринбурга рядом с поселком Верхнее Дуброво в Белоярском городском округе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местной городской думы Иван Десятков. По его словам, 30 октября в сельскую администрацию поступило письмо областного министра ЖКХ Николая Смирнова, где указаны «действия министерства по созданию свалки коммунальных отходов для Екатеринбурга». «В письме говорится, что в министерство ЖКХ поступило письмо от жителей поселка Сысерть по вопросу рассмотрения возможности использования пяти земельных участков в Белоярском под размещения свалки ТБО для Екатеринбурга. Участки расположены всего в двух-трех километрах от Верхнего Дуброго»,— написал господин Десятков.

Согласно постановлению регионального правительства, министерство направило запрос о возможности внесения участков в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления. В случае принятия решения в генплан городского округа будут внесены изменения.

По словам Ивана Десяткова, в августе во время приема жителей городского округа представители МУГИСО, с ссылкой на заместителя министра ЖКХ Егора Свалова, заявили об исключении варианта размещения полигона для размещения коммунальных отходов.