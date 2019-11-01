Семь солдат госпитализировали в Забайкалье из-за стресса после убийства сослуживцев

Семь солдат, призванных из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), госпитализированы с различными болезнями в забайкальской части. Председатель окружной организации солдатских матерей Ирина Браун предположила, что госпитализация военнослужащих связана с недавним инцидентом в воинской части, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

«Мы предполагаем, что ухудшение состояния здоровья связано со стрессом, который испытали солдаты. Сейчас наш комитет хочет поехать в забайкальскую часть, чтобы навестить и поухаживать за больными. Для этого организован сбор средств», — рассказала госпожа Браун. Всего, по ее данным, в забайкальской части служит 26 солдат из ХМАО.

В Минобороны РФ информацию о болезни солдат опровергли, заявив, что заболеваемость в воинской части «ниже средних многолетних показателей». «Воинское подразделение несет службу в штатном режиме», — сказали «Интерфаксу» в министерстве.

Напомним, 25 октября в войсковой части №54160, расположенной в закрытом поселке Горный Забайкальского края, при смене караула Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. Погибли два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое солдат получили тяжелые ранения. Следствие предъявило Рамилю Шамсутдинову обвинение в убийстве двух и более лиц. Читинский гарнизонный военный суд арестовал обвиняемого на два месяца. Источник “Ъ” подтвердил жесткие неуставные отношения в части и личный конфликт Шамсутдинова с одним из офицеров, которого он убил.

Дарья Соколова