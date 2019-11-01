«Дочка» «Газпром нефти» нарастит ресурсную базу за счет освоения фланга Малоюганского месторождения

«Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти») получила пятилетнюю лицензию на геологическое изучение Восточно-Киняминского участка, примыкающего к разрабатываемому Малоюганскому месторождению в Нижневартовском районе. Площадь нового актива составляет 499,5 кв. км. По данным научно-аналитического центра рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, суммарные извлекаемые ресурсы нефти участка составляют 2,070 млн т.

«Начиная с 2018 года «Газпромнефть-Хантос» проводил оценку прилегающих участков, определяя наиболее перспективные. Фланговый механизм дает нам возможность не только наращивать ресурсную базу, но и более эффективно разрабатывать новые активы», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Алексей Кан.

Ранее в этом году «Газпромнефть-Хантос» получил лицензию на геологическое изучение Южно-Зимнего участка, расположенного в Уватском районе Тюменской области и примыкающего к Зимнему месторождению. Площадь новой территории составила 445,9 кв. км, а извлекаемые ресурсы оцениваются в 6,8 млн т нефти.