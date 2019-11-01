Краснодарский край стал вторым регионом России по уровню счастья

В рейтинге счастья российских регионов, составленных рекрутинговой компанией HeadHunter, Краснодарский край занял второе место после Ханты-Мансийского автономного округа. По десятибалльной шкале опрошенные жители Кубани поставили своему региону шесть баллов. Больше только у ХМАО – 6,3 балла.

Исследование проводилось с 21 по 27 октября этого года среди 5,5 тыс. российских соискателей. Им предлагалось оценить, насколько они чувствуют себя счастливыми по шкале от 0 до 10, где 0 — наименьший уровень счастья, а 10 — наивысший.

В ТОП-5 самых счастливых регионов попали также Томская область (5,8 балла), Удмуртия (5,6 балла) и Татарстан (5,5 балла). Самыми несчастливыми себя чувствуют жители Ставропольского (4,5 балла) и Пермского краев (4,8 балла), а также Самарской (4,8 балла), Тульской (4,8 балла) и Воронежской (5 баллов) областей.

Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики (в среднем 6,1 балла). На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), на третьем — управление персоналом (5,8 балла). Наименее счастливые респонденты работают в сфере автобизнеса (4,4 балла), а также являются представителями рабочего персонала (4,7 балла).

Женщины чувствуют себя счастливее мужчин: 5,5 против 4,9 баллов. Люди с высшим счастливей людей со средним и средним специальным образованием: 5,3 балла против 5 и 4,9 балла соответственно. Соискатели в возрасте от 55 лет счастливы на 6,3 балла, а респонденты в возрасте от 18 до 24 лет - на 4,8 балла.

Дмитрий Михеенко