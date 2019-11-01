РЖД заплатила подрядчику за невыполненные работы при ремонте объекта в Туапсе

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба) по факту хищения денег у ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В качестве подследственного выступает руководство субподрядной организации, оказывавшей строительные услуги обществу.

Как считает следствие, при проведении капитального ремонта здания пескосушилки и химической лаборатории ТЧЭ-16 в Туапсе коммерческая структура не в полном объеме провела необходимые работы, однако в акты были внесены недостоверные сведения о якобы полностью исполненных обязательствах. Ущерб, нанесенный РЖД, составил 600 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено Сочинским линейным управлением МВД России на транспорте. Туапсинская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении дела. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет пять лет лишения свободы.

Андрей Ульченко